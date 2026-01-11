Джон Хербст считает, что Зеленский укрепит свою власть в случае переизбрания

Джон Хербст. Фото иллюстративное: УНИАН

Бывший посол США в Украине и Директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский укрепит свою власть в случае, если победит на выборах. Также это усилит его позицию на международной площадке.

Об этом Джон Хербст заявил в интервью журналистке Новости.LIVE Марии Кагал.

Реклама

Читайте также:

Переизбрание Зеленского

В интервью Джон Хербст отметил - если состоятся выборы и Зеленский будет переизбран, тогда его мандат усилится. Однако, считает он, выборы во время войны - это вопрос, на который должны ответить украинское правительство и украинский народ.

"Я был убежден, когда Путин начал продвигать эту тему, а потом Трамп начал ее продвигать, что провести выборы будет очень классно, и это правда, во время войны в условиях военного положения", — подчеркнул Хербст.

Он напомнил, что Великобритания во время Второй мировой войны не проводила выборов, и Великобритания не была оккупирована так, как оккупирована часть Украины. Кроме того, все политические партии в Украине еще недавно считали проведение выборе бессмысленным, так же как и международное сообщество. Поэтому нет никакой причины, почему Украина должна проводить выборы.

"Но если Украина решит, что хочет этого и может с этим справиться — это нормально. Я однако подозреваю, что для этого должно было быть прекращение огня", — считает Хербст.

Хербст считает, что выборы только сделают позицию Зеленского на внутриполитической и внешнеполитической арене сильнее.

"Это даст ему больше силы в решении любых проблем, с которыми он сталкивается. Включая проблему российской агрессии. Включая проблему переговоров с недобросовестным партнером. Конечно, если появится новый президент, у него так же будет такой мандат", — отметил Хербст.

Напомним, что одним из 20 пунктов мирного плана США является проведение выборов. Одним из способов их проведения является формат онлайн.

Ранее мы также информировали, что в случае проведения выборов во время военного положения может возникнуть проблема нехватки членов комиссий. Есть угроза того, что выборы могут быть проведены неквалифицированно.