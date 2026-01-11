Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский укрепит свою власть в случае переизбрания — Хербст

Зеленский укрепит свою власть в случае переизбрания — Хербст

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 19:27
Джон Хербст считает, что Зеленский укрепит свою власть в случае переизбрания
Джон Хербст. Фото иллюстративное: УНИАН

Бывший посол США в Украине и Директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский укрепит свою власть в случае, если победит на выборах. Также это усилит его позицию на международной площадке.

Об этом Джон Хербст заявил в интервью журналистке Новости.LIVE Марии Кагал.

Реклама
Читайте также:

Переизбрание Зеленского

В интервью Джон Хербст отметил - если состоятся выборы и Зеленский будет переизбран, тогда его мандат усилится. Однако, считает он, выборы во время войны - это вопрос, на который должны ответить украинское правительство и украинский народ.

"Я был убежден, когда Путин начал продвигать эту тему, а потом Трамп начал ее продвигать, что провести выборы будет очень классно, и это правда, во время войны в условиях военного положения", — подчеркнул Хербст.

Он напомнил, что Великобритания во время Второй мировой войны не проводила выборов, и Великобритания не была оккупирована так, как оккупирована часть Украины. Кроме того, все политические партии в Украине еще недавно считали проведение выборе бессмысленным, так же как и международное сообщество. Поэтому нет никакой причины, почему Украина должна проводить выборы.

"Но если Украина решит, что хочет этого и может с этим справиться — это нормально. Я однако подозреваю, что для этого должно было быть прекращение огня", — считает Хербст.

 

Хербст считает, что выборы только сделают позицию Зеленского на внутриполитической и внешнеполитической арене сильнее.

"Это даст ему больше силы в решении любых проблем, с которыми он сталкивается. Включая проблему российской агрессии. Включая проблему переговоров с недобросовестным партнером. Конечно, если появится новый президент, у него так же будет такой мандат", — отметил Хербст.

Напомним, что одним из 20 пунктов мирного плана США является проведение выборов. Одним из способов их проведения является формат онлайн.

Ранее мы также информировали, что в случае проведения выборов во время военного положения может возникнуть проблема нехватки членов комиссий. Есть угроза того, что выборы могут быть проведены неквалифицированно.

Владимир Зеленский владимир путин выборы Великобритания война в Украине
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации