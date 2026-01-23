Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача — хто до неї увійшов

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, глава держави вивів з команди екскерівника СБУ Василя Малюка.

Відповідний указ було підписано в п'ятницю, 23 січня, та оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Хто увійшов до нового складу Ставки

Згідно з указом №73/2026 "Про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача", до персонального складу Ставки затверджено міністра оборони України Михайла Федорова та першого віце-прем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Водночас зі складу Ставки виведено Василя Малюка, який був звільнений з посади голови Служби безпеки України.

Указ Володимира Зеленського. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський призначив нового радника.

А також стало відомо, що Михайло Федоров повідомив про кадрові зміни в Міністерстві оборони.