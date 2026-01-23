Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего — кто в нее вошел

Зеленский изменил состав Ставки — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего. В частности, глава государства вывел из команды экс-руководителя СБУ Василия Малюка.
Соответствующий указ был подписан в пятницу, 23 января, и обнародован на официальном сайте главы государства.
Кто вошел в новый состав Ставки
Согласно указу №73/2026 "Об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего", в персональный состав Ставки утверждены министр обороны Украины Михаил Федоров и первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
В то же время из состава Ставки выведен Василий Малюк, который был уволен с должности председателя Службы безопасности Украины.
