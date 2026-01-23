Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего — кто в нее вошел

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего. В частности, глава государства вывел из команды экс-руководителя СБУ Василия Малюка.

Соответствующий указ был подписан в пятницу, 23 января, и обнародован на официальном сайте главы государства.

Реклама

Читайте также:

Кто вошел в новый состав Ставки

Согласно указу №73/2026 "Об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего", в персональный состав Ставки утверждены министр обороны Украины Михаил Федоров и первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

В то же время из состава Ставки выведен Василий Малюк, который был уволен с должности председателя Службы безопасности Украины.

Указ Владимира Зеленского. Фото: president.gov.ua

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил нового советника.

А также стало известно, что Михаил Федоров сообщил о кадровых изменениях в Министерстве обороны.