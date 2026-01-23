Видео
Федоров сообщил о кадровых изменениях в Министерстве обороны

Федоров сообщил о кадровых изменениях в Министерстве обороны

Дата публикации 23 января 2026 19:24
Михаил Федоров назначил новую советницу по международным проектам — что известно
Михаил Федоров и Виктория Ионан. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о новом кадровом назначении в своей команде. Советником по международным проектам стала Валерия Ионан.

Об этом глава Минобороны сообщил в Telegram в пятницу, 23 января.

Читайте также:

Федоров назначил нового советника по международным проектам

Министр отметил, что Ионан более шести лет работала в команде Министерства цифровой трансформации и руководила ключевыми национальными проектами, направлениями региональной цифровизации и евроинтеграции.

"Валерия более 6 лет работала в команде Минцифры и возглавляла ключевые национальные проекты, направления региональной цифровизации и евроинтеграции", — отметил Федоров.

По его словам, Ионан принимала активное участие в координации Таллиннского механизма, в рамках которого на усиление киберустойчивости Украины было привлечено 241,7 млн евро. В новой роли она будет отвечать за проектирование и масштабирование государственно-частных партнерств, направленных на увеличение объемов международной военной помощи и укрепление стратегических альянсов с государствами, фондами и технологическими компаниями.

Федоров также сообщил, что сейчас в Министерстве обороны продолжается аудит действующих международных проектов, параллельно развиваются новые долгосрочные партнерства, ориентированные на достижение конкретных результатов для Украины.

"В этом году ставим цель — увеличить объемы международной военной помощи. Выстроить реальные win-win отношения направленные на результат. Интеграция партнеров — в частности, их научного и исследовательского потенциала — сделает нашу систему обороны сильнее, одновременно усиливая их оборонные способности. Есть несколько направлений, над которыми начинаем работать уже сейчас. Делаем аудит имеющихся международных проектов, развиваем новые стратегические партнерства, а именно долгосрочные альянсы со странами, фондами и технологическими лидерами", — написал Федоров.

Напомним, Михаил Федоров также назначил Сергея Стерненко своим советником.

А также мы рассказывали, что известно о временном главе Минцифры Александре Борнякове.

Кабинет министров Михаил Федоров Минобороны назначение кадровые изменения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
