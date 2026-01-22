Видео
Стерненко будет работать в Минобороны — что будет делать волонтер

Стерненко будет работать в Минобороны — что будет делать волонтер

Дата публикации 22 января 2026 21:23
Стерненко будет работать в Минобороны - что будет делать волонтер
Михаил Федоров и Сергей Стерненко. Фото: Михаил Федоров/Telegram

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о расширении сотрудничества с известным волонтером Сергеем Стерненко. После недавнего разговора с Президентом Владимиром Зеленским стороны согласовали дальнейшие шаги для выполнения приоритетных задач в сфере обороны.

Об этом Федоров сообщил в Telegram в четверг, 22 января.

Стерненко будет работать в Минобороны

"Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", — написал Федоров.

Он отметил необходимость уже сейчас сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях. В частности, речь идет о базовом обеспечении подразделений беспилотниками и систематизации поставок, чтобы военные получали эффективную и проверенную на поле боя технику.

Отдельное внимание планируют уделить аналитике и повышению эффективности. По имеющимся данным, сейчас только около 50 из 400 дроновых подразделений обеспечивают примерно 70% всех поражений врага.

"Наша цель — помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян. Дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом — мы усовершенствуем все процессы, опираясь на качественные данные с фронта и фидбек военных", — добавил Федоров.

Министр обороны выразил уверенность, что совместная работа позволит реализовать запланированные изменения, помочь каждому экипажу развиваться и выйти на новый уровень эффективности.

Напомним, что недавно украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Михаилом Федоровым кадровые изменения, обеспечение войска дронами и внедрение современных технологий контроля поля боя.

Также министр обороны пообещал усовершенствовать работу Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и повысить мотивацию к поступлению в армию.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
