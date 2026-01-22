Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стерненко працюватиме в Міноборони — що робитиме волонтер

Стерненко працюватиме в Міноборони — що робитиме волонтер

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 21:23
Стерненко працюватиме в Міноборони — що робитиме волонтер
Михайло Федоров і Сергій Стерненко. Фото: Михайло Федоров/Telegram

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про розширення співпраці з відомим волонтером Сергієм Стерненком. Після нещодавньої розмови з Президентом сторони узгодили подальші кроки для виконання пріоритетних завдань у сфері оборони.

Про це Федоров повідомив у Telegram у четвер, 22 січня.

Реклама
Читайте також:
Стерненко працюватиме в Міноборони — що робитиме волонтер - фото 1
Пост Федорова. Фото: скриншот

Стерненко працюватиме у Міноборни

"Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", — написал Федоров.

Він наголосив на необхідності вже зараз зосередитися на кількох ключових напрямах. Зокрема, йдеться про базове забезпечення підрозділів безпілотниками та систематизацію постачання, аби військові отримували ефективну й перевірену на полі бою техніку.

Окрему увагу планують приділити аналітиці та підвищенню ефективності. За наявними даними, наразі лише близько 50 із 400 дронових підрозділів забезпечують приблизно 70% усіх уражень ворога.

"Наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян. Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом — ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових", — додав Федоров.

Міністр оборони висловив упевненість, що спільна робота дозволить реалізувати заплановані зміни, допомогти кожному екіпажу розвиватися та вийти на новий рівень ефективності.

Нагадаємо, що нещодавно український лідер Володимир Зеленський обговорив із Михайлом Федоровим кадрові зміни, забезпечення війська дронами та впровадження сучасних технологій контролю поля бою.

Також міністр оборони пообіцяв вдосконалити роботу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та підвищити мотивацію до вступу у військо.

Михайло Федоров Міноборони Сергій Стерненко дрони війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації