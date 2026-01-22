Стерненко працюватиме в Міноборони — що робитиме волонтер

Михайло Федоров і Сергій Стерненко. Фото: Михайло Федоров/Telegram

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про розширення співпраці з відомим волонтером Сергієм Стерненком. Після нещодавньої розмови з Президентом сторони узгодили подальші кроки для виконання пріоритетних завдань у сфері оборони.

Про це Федоров повідомив у Telegram у четвер, 22 січня.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Стерненко працюватиме у Міноборни

"Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", — написал Федоров.

Він наголосив на необхідності вже зараз зосередитися на кількох ключових напрямах. Зокрема, йдеться про базове забезпечення підрозділів безпілотниками та систематизацію постачання, аби військові отримували ефективну й перевірену на полі бою техніку.

Окрему увагу планують приділити аналітиці та підвищенню ефективності. За наявними даними, наразі лише близько 50 із 400 дронових підрозділів забезпечують приблизно 70% усіх уражень ворога.

"Наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян. Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом — ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових", — додав Федоров.

Міністр оборони висловив упевненість, що спільна робота дозволить реалізувати заплановані зміни, допомогти кожному екіпажу розвиватися та вийти на новий рівень ефективності.

Нагадаємо, що нещодавно український лідер Володимир Зеленський обговорив із Михайлом Федоровим кадрові зміни, забезпечення війська дронами та впровадження сучасних технологій контролю поля бою.

Також міністр оборони пообіцяв вдосконалити роботу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та підвищити мотивацію до вступу у військо.