Михайло Федоров призначив нову радницю з міжнародних проєктів — що відомо

Михайло Федоров та Вікторія Іонан. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про нове кадрове призначення у своїй команді. Радницею з міжнародних проєктів стала Валерія Іонан.

Про це очільник Міноборони повідомив у Telegram в п'ятницю, 23 січня.

Федоров призначив нову радницю з міжнародних проєктів

Міністр зазначив, що Іонан понад шість років працювала в команді Міністерства цифрової трансформації та керувала ключовими національними проєктами, напрямами регіональної цифровізації та євроінтеграції.

За його словами, Іонан брала активну участь у координації Талліннського механізму, в межах якого на посилення кіберстійкості України було залучено 241,7 млн євро. У новій ролі вона відповідатиме за проєктування та масштабування державно-приватних партнерств, спрямованих на збільшення обсягів міжнародної військової допомоги та зміцнення стратегічних альянсів із державами, фондами й технологічними компаніями.

Федоров також повідомив, що наразі в Міністерстві оборони триває аудит чинних міжнародних проєктів, паралельно розвиваються нові довгострокові партнерства, орієнтовані на досягнення конкретних результатів для України.

"У цьому році ставимо мету — збільшити обсяги міжнародної військової допомоги. Вибудувати реальні win-win відносини спрямовані на результат. Інтеграція партнерів — зокрема, їх наукового та дослідницького потенціалу — зробить нашу систему оборони сильнішою, водночас посилюючи їхні оборонні спроможності. Є декілька напрямів, над якими починаємо працювати вже зараз. Робимо аудит наявних міжнародних проєктів, розбудовуємо нові стратегічні партнерства, а саме довгострокові альянси з країнами, фондами та технологічними лідерами", — написав Федоров.

Нагадаємо, Михайло Федоров також призначив Сергія Стерненка своїм радником.

А також ми розповідали, що відомо про тимчасового очільника Мінцифри Олександра Борнякова.