Зеленський зізнався, скільки раз він може підтягнутися
Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями своєї фізичної форми. Він розповів, скільки разів він може підтягнутися.
Про це український лідер повідомив під час форуму "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни" у четвер, 22 травня.
Скільки разів Зеленський може підтягнутися
На запитання про спортивну підготовку глава держави відреагував з гумором, зазначивши:
"Мені 47 років, стільки підтягнутися не зможу, але разів 12-15 зможу".
Його відповідь викликала усмішки в залі.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч із представниками національних меншин та корінних народів, акцентуючи увагу на значущості збереження єдності та багатогранності культур у суспільстві України. Цей захід став логічним продовженням святкування Дня міжнаціональної злагоди й культурного різноманіття, який було відзначено в країні вперше.
Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сербії Александром Вучичем. Під час бесіди глави держав дійшли згоди щодо підтримки постійного діалогу та посилення двосторонніх відносин між Україною та Сербією.
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