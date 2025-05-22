Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями своєї фізичної форми. Він розповів, скільки разів він може підтягнутися.

Про це український лідер повідомив під час форуму "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни" у четвер, 22 травня.

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Скільки разів Зеленський може підтягнутися

На запитання про спортивну підготовку глава держави відреагував з гумором, зазначивши:

"Мені 47 років, стільки підтягнутися не зможу, але разів 12-15 зможу".

Його відповідь викликала усмішки в залі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч із представниками національних меншин та корінних народів, акцентуючи увагу на значущості збереження єдності та багатогранності культур у суспільстві України. Цей захід став логічним продовженням святкування Дня міжнаціональної злагоди й культурного різноманіття, який було відзначено в країні вперше.

Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сербії Александром Вучичем. Під час бесіди глави держав дійшли згоди щодо підтримки постійного діалогу та посилення двосторонніх відносин між Україною та Сербією.