Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями своей физической формы. Он рассказал, сколько раз он может подтянуться.

Об этом украинский лидер сообщил во время форума "Инновации и развитие в спорте в условиях войны" в четверг, 22 мая.

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Сколько раз Зеленский может подтянуться

На вопрос о спортивной подготовке глава государства отреагировал с юмором, отметив:

"Мне 47 лет, столько подтянуться не смогу, но раз 12-15 смогу".

Его ответ вызвал улыбки в зале.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с представителями национальных меньшинств и коренных народов, акцентируя внимание на значимости сохранения единства и многогранности культур в обществе Украины. Это мероприятие стало логическим продолжением празднования Дня межнационального согласия и культурного многообразия, который был отмечен в стране впервые.

Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Во время беседы главы государств договорились о поддержке постоянного диалога и усилении двусторонних отношений между Украиной и Сербией.