Зеленский признался, сколько раз он может подтянуться
Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями своей физической формы. Он рассказал, сколько раз он может подтянуться.
Об этом украинский лидер сообщил во время форума "Инновации и развитие в спорте в условиях войны" в четверг, 22 мая.
Сколько раз Зеленский может подтянуться
На вопрос о спортивной подготовке глава государства отреагировал с юмором, отметив:
"Мне 47 лет, столько подтянуться не смогу, но раз 12-15 смогу".
Его ответ вызвал улыбки в зале.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с представителями национальных меньшинств и коренных народов, акцентируя внимание на значимости сохранения единства и многогранности культур в обществе Украины. Это мероприятие стало логическим продолжением празднования Дня межнационального согласия и культурного многообразия, который был отмечен в стране впервые.
Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Во время беседы главы государств договорились о поддержке постоянного диалога и усилении двусторонних отношений между Украиной и Сербией.
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