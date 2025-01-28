Мир в Україні та трагедія Голокосту — про що Зеленський говорив телефоном з Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У вівторок, 28 січня, Президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Співрозмовники говорили, зокрема, про трагедію Голокосту та мир в Україні.

Деталями розмови глава держава поділився у Telegram.

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За словами Зеленського, під час телефонної розмови він висловив співчуття прем'єр-міністру та ізраїльському народу у зв’язку з трагедією Голокосту.

"Привітав початок звільнення заручників, наголосивши на важливості повернення людей додому та їх возз’єднання з родинами, а також висловив сподівання на швидке звільнення решти заручників. Украй необхідно забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці", — йдеться у повідомленні.

Крім того, під час розмови йшлося про підтримку партнерських відносин, зокрема зі Сполученими Штатами.

"Розглянули поточні двосторонні питання й домовилися продовжувати тісний контакт у майбутньому", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю є "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО".

Також ми писали, що 27 січня український лідер взяв участь у церемонії, що відбувається з нагоди 80-ї річниці визволення в’язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі.