Мир в Украине и трагедия Холокоста — о чем Зеленский говорил по телефону с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во вторник, 28 января, Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Собеседники говорили, в частности, о трагедии Холокоста и мире в Украине.

Деталями разговора глава государства поделился в Telegram.

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По словам Зеленского, во время телефонного разговора он выразил соболезнования премьер-министру и израильскому народу в связи с трагедией Холокоста.

"Приветствовал начало освобождения заложников, подчеркнув важность возвращения людей домой и их воссоединения с семьями, а также выразил надежду на скорое освобождение остальных заложников. Крайне необходимо обеспечить надежный и длительный мир, чтобы люди могли жить в безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время разговора речь шла о поддержке партнерских отношений, в частности с Соединенными Штатами.

"Рассмотрели текущие двусторонние вопросы и договорились продолжать тесный контакт в будущем", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности по примеру Израиля являются "неплохими предложениями на пути в НАТО".

Также мы писали, что 27 января украинский лидер принял участие в церемонии, происходящей по случаю 80-й годовщины освобождения узников крупнейшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше.