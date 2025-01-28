Гарантії безпеки як в Ізраїля — Зеленський відповів, чи влаштовують Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки за прикладом Ізраїля є "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО" і їх треба "побачити в деталях". Він нагадав, що союзники не тільки допомагали відбити атаку Ірану, а й завдали ударів у відповідь.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

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"Це дуже непогані пропозиції. Так, авжеж, це не НАТО, але на шляху до НАТО. Тобто технології, ППО, гроші Ізраїль отримує, розвивається — це факт", — сказав Президент.

Він нагадав, що союзники Ізраїля не лише відбивають ракети, які летять на країну, а й завдають ударів по ворогах у відповідь. За словами Зеленського, поки що жодна країна не робила обстріли у відповідь по тих місцях в Росії, звідки вилітали ракети та літаки, які летіли по наших людях і вбивали їх.

"Хто збивав ракети? Крім союзників США або блоку НАТО, на Близькому Сході, таких як прямо із землі збивали, — Йорданія тощо. Крім цього, авіація США, Британія, Франція. НАТО. Тобто були союзники, які збивали ці ракети всіма своїми можливостями. І якщо нам пропонуються такі гарантії безпеки, то я хотів би побачити в деталях ці пропозиції", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав ще одну важливу гарантію безпеки для України. Йдеться про доєднання армій Європи до ЗСУ.

Також він пояснив, чому вступ України до НАТО є "найдешевшими" гарантіями. Без фінансової підтримки Україні не вдасться втримати Росію.