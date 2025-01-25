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Всі армії Європи — Зеленський назвав ще одну гарантію безпеки

25 січня 2025 23:52
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — що може стати гарантією безпеки для Києва
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Карина Приходько - Редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що ще однією гарантією безпеки для України може стати те, що всі армії Європи доєднаються до Збройних сил. В іншому випадку ключовими залишаться гарантії США.

Про це Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, уривок з якого був опублікований в Telegram глави держави. 

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"Якщо всі армії Європи доєднаються до ЗСУ, це стане гарантією безпеки. В іншому разі гарантії США залишаються ключовими", — сказав Зеленський. 

На думку президента, якщо Штати не братимуть активної участі у завершенні війни, Україні доведеться постійно збільшувати свою армію.

"Я б не хотів, щоб наші люди просто ходили по вулиці з автоматами у мирний час, розуміючи, що в будь-який момент з Росії може хтось приїхати на танках, броньованій техніці або ракети прилетять", — додав глава держави. 

Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав кількість миротворців, потрібних Україні. За його словами, це допоможе запобігти наступному нападу Росії. 

Однак, президент вважає, що миротворча місія в Україні можлива лише з участю США, адже європейські союзники не володіють достатніми ресурсами, щоб стати дієвим фактором стримування РФ. 

Володимир Зеленський США Україна військові безпека війна в Україні

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