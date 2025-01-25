Война в Украине — что может стать гарантией безопасности для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще одной гарантией безопасности для Украины может стать то, что все армии Европы присоединятся к Вооруженным силам. В противном случае ключевыми останутся гарантии США.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, отрывок из которого был опубликован в Telegram главы государства.

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Гарантии безопасности для Украины

"Если все армии Европы присоединятся к ВСУ, это станет гарантией безопасности. В противном случае гарантии США остаются ключевыми", — сказал Зеленский.

По мнению президента, если Штаты не будут принимать активного участия в завершении войны, Украине придется постоянно увеличивать свою армию.

"Я бы не хотел, чтобы наши люди просто ходили по улице с автоматами в мирное время, понимая, что в любой момент из России может кто-то приехать на танках, бронированной технике или ракеты прилетят", — добавил глава государства.

Напомним, недавно Зеленский назвал количество миротворцев, необходимых Украине. По его словам, это поможет предотвратить следующее нападение России.

Однако, президент считает, что миротворческая миссия в Украине возможна лишь с участием США, ведь европейские союзники не обладают достаточными ресурсами, чтобы стать действенным фактором сдерживания РФ.