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Зеленський назвав вступ в НАТО найдешевшими гарантіями

23 січня 2025 07:34
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський пояснив, чому НАТО є найдешевшими гарантіями безпеки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський назвав вступ до Північноатлантичного Альянсу найдешевшою гарантією безпеки. Оскільки в іншому випадку та без фінансової підтримки Україні не вдасться втримати Росію.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю Bloomberg.

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"В якийсь момент всі визнають, що НАТО — це найдешевші гарантії безпеки. Якщо Україна не в НАТО, а перед нами людина, яка хвора бажанням окупувати нас, якщо в неї армія понад півтора мільйона, то ви не зможете тримати удари, якщо у вас не буде армії близько мільйона", — зазначив Зеленський.

Він зауважив, що для стримання армії РФ треба, аби працювала вся українська економіка або щоб її об'єднано фінансували. Водночас зменшення збройних сил України — це саме те, чого вимагає ворог, а також припускають деякі світові лідери. У такому випадку можливості Росії окупувати всі наші території будуть зростати.

"Тому я і кажу, що таке гарантії безпеки? Якщо це просто папірець, то ми не підемо на ще один Будапештський меморандум", — додав президент.

Нагадаємо, у НАТО заявили, що не бачать ніяких ознак прагнення Росії до миру в Україні, тому Альянс має посилювати підтримку України.

А українська делегація під час візиту до Брюсселю підписала угоду з парламентарями Литви щодо НАТО.

Володимир Зеленський НАТО переговори війна в Україні Росія

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08:02 На Кіровоградщині судили волонтера за ухилення від мобілізації

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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