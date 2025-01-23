Зеленський пояснив, чому НАТО є найдешевшими гарантіями безпеки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський назвав вступ до Північноатлантичного Альянсу найдешевшою гарантією безпеки. Оскільки в іншому випадку та без фінансової підтримки Україні не вдасться втримати Росію.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Читайте також:

Вступ України до НАТО

"В якийсь момент всі визнають, що НАТО — це найдешевші гарантії безпеки. Якщо Україна не в НАТО, а перед нами людина, яка хвора бажанням окупувати нас, якщо в неї армія понад півтора мільйона, то ви не зможете тримати удари, якщо у вас не буде армії близько мільйона", — зазначив Зеленський.

Він зауважив, що для стримання армії РФ треба, аби працювала вся українська економіка або щоб її об'єднано фінансували. Водночас зменшення збройних сил України — це саме те, чого вимагає ворог, а також припускають деякі світові лідери. У такому випадку можливості Росії окупувати всі наші території будуть зростати.

"Тому я і кажу, що таке гарантії безпеки? Якщо це просто папірець, то ми не підемо на ще один Будапештський меморандум", — додав президент.

Нагадаємо, у НАТО заявили, що не бачать ніяких ознак прагнення Росії до миру в Україні, тому Альянс має посилювати підтримку України.

А українська делегація під час візиту до Брюсселю підписала угоду з парламентарями Литви щодо НАТО.