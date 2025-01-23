Зеленский объяснил, почему НАТО является самыми дешёвыми гарантиями безопасности

Зеленский назвал вступление в НАТО самыми дешевыми гарантиями
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс самой дешевой гарантией безопасности. В противном случае и без финансовой поддержки Украине не удастся удержать Россию.
Об этом украинский лидер сказал в интервью Bloomberg.
Вступление Украины в НАТО
"В какой-то момент все признают, что НАТО — это самые дешевые гарантии безопасности. Если Украина не в НАТО, а перед нами человек, который болен желанием оккупировать нас, если у него армия более полутора миллионов, то вы не сможете держать удары, если у вас не будет армии около миллиона", — отметил Зеленский.
Он отметил, что для удержания армии РФ нужно, чтобы работала вся украинская экономика или чтобы ее объединенно финансировали. В то же время уменьшение вооруженных сил Украины — именно то, чего требует враг, а также предполагают некоторые мировые лидеры. В таком случае возможности России оккупировать все наши территории будут расти.
"Поэтому я и говорю, что такое гарантии безопасности? Если это просто бумажка, то мы не пойдем на еще один Будапештский меморандум", — добавил президент.
Напомним, в НАТО заявили, что не видят никаких признаков стремления России к миру в Украине, поэтому Североатлантический союз должен усиливать поддержку Украины.
А украинская делегация во время визита в Брюссель подписала соглашение с парламентариями Литвы по поводу НАТО.
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