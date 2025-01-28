Гарантии безопасности как у Израиля — Зеленский ответил, устраивают ли они Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности по примеру Израиля являются "неплохими предложениями на пути к НАТО" и их надо "увидеть в деталях". Он напомнил, что союзники не только помогали отразить атаку Ирана, но и нанесли ответные удары.

Об этом глава государства рассказал в інтерв’ю итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

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Это очень неплохие предложения. Да, конечно, это не НАТО, но на пути к НАТО. То есть технологии, ПВО, деньги Израиль получает, развивается — это факт", — сказал Президент.

Он напомнил, что союзники Израиля не только отражают ракеты, которые летят на страну, но и наносят ответные удары по врагам. По словам Зеленского, пока ни одна страна не делала ответные обстрелы по тем местам в России, откуда вылетали ракеты и самолеты, которые летели по нашим людям и убивали их.

"Кто сбивал ракеты? Кроме союзников США или блока НАТО, на Ближнем Востоке, таких как прямо с земли сбивали, — Иордания и тому подобное. Кроме этого, авиация США, Британия, Франция. НАТО. То есть были союзники, которые сбивали эти ракеты всеми своими возможностями. И если нам предлагаются такие гарантии безопасности, то я хотел бы увидеть в деталях эти предложения", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, недавно Зеленский назвал еще одну важную гарантию безопасности для Украины. Речь идет о присоединении армий Европы к ВСУ.

Также он объяснил, почему вступление Украины в НАТО является "самыми дешевыми" гарантиями. Без финансовой поддержки Украине не удастся удержать Россию.