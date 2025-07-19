Доповідь Сибіги — про що говорили із Зеленським

Володимир Зеленський під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 19 липня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Відтак, вдалося підсумувати роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакета проти РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Доповідь від глави МЗС України — що сказав

"Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Підсумували роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакета", — повідомив президент.

А також додав, що доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. За словами лідера, наразі триває робота також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів.

"Друге: міністр доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які зараз у роботі. Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема щодо подальших відносин із США", — зазначив Зеленський.

А також додав, що очільник МЗС Андрій Сибіга доповів про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони.

За його словами, зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Зеленський наголосив, що українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну.

"Обговорили з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів", — резюмував президент.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Сибіга назвав рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям необґрунтованим.

Раніше, 17 липня, Угорщина запровадила санкції проти українських військових.