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Зеленський заслухав доповідь Сибіги — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 13:48
Доповідь Сибіги — про що говорили із Зеленським
Володимир Зеленський під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 19 липня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Відтак, вдалося підсумувати роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакета проти РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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"Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Підсумували роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакета", — повідомив президент.

А також додав, що доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. За словами лідера, наразі триває робота також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів.

"Друге: міністр доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які зараз у роботі. Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема щодо подальших відносин із США", — зазначив Зеленський.

А також додав, що очільник МЗС Андрій Сибіга доповів про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони.

За його словами, зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території.  Зеленський наголосив, що українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну.

"Обговорили з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів", — резюмував президент.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Сибіга назвав рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям необґрунтованим.

Раніше, 17 липня, Угорщина запровадила санкції проти українських військових.

Володимир Зеленський США Андрій Сибіга війна в Україні дипломатія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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