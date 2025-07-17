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МЗС відповіло на заборону Угорщини на в'їзд деяким українцям

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 22:03
Сибіга відповів на заборону Угорщини на в'їзд військовим з України
Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям є необґрунтованим. Крім того, він вважає його абсурдним.

Про це повідомляє МЗС України у четвер, 17 липня.

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Пост МЗС. Фото: скриншот

Сибіга про рішення Угорщини

"Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", — наголосив він. 

Нагадаємо, що сьогодні, 17 липня, Угорщина запровадила санкції проти українських військових. За словами голови МЗС країни Петера Сіярто, це сталося після смерті етнічного угорця Йожефа Шебештьєна на Закарпатті через нібито мобілізацію.

Варто зазначити, що нещодавно в угорських ЗМІ з'явилася інформація про те, що їхній громадянин, 45-річний Йожеф Шебештень, помер після того, як його побили у ТЦК на Закарпатті.

санкції МЗС Андрій Сибіга Угорщина ТЦК та СП
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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