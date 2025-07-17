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МИД ответил на запрет Венгрии на въезд некоторым украинцам

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 22:03
Сибига ответил на запрет Венгрии на въезд военным из Украины
Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам является необоснованным. Кроме того, он считает его абсурдным.

Об этом сообщает МИД Украины в четверг, 17 июля.

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Пост МИДа. Фото: скриншот

Сибига о решении Венгрии

"Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ", — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня, 17 июля, Венгрия ввела санкции против украинских военных. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, это произошло после смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена на Закарпатье из-за якобы мобилизации.

Стоит отметить, что недавно в венгерских СМИ появилась информация о том, что их гражданин, 45-летний Йожеф Шебештень, умер после того, как его избили в ТЦК на Закарпатье.

санкции МИД Андрей Сибига Венгрия ТЦК и СП
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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