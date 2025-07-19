Доклад Сибиги - о чем говорили с Зеленским

Владимир Зеленский во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 19 июля, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Следовательно, удалось подытожить работу с партнерами в Евросоюзе по 18-му санкционному пакету против РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Подытожили работу с партнерами в Евросоюзе по 18-му санкционному пакету", — сообщил президент.

А также добавил, что поручил оперативно синхронизировать пакет в украинской юрисдикции. По словам лидера, сейчас идет работа также со странами Европы вне Евросоюза, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам.

"Второе: министр доложил о договоренностях с Соединенными Штатами, которые сейчас в работе. Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности относительно дальнейших отношений с США", — отметил Зеленский.

А также добавил, что глава МИД Андрей Сибига доложил о ситуации в приграничье между Россией и Грузией относительно граждан Украины, которых фактически "выбрасывают" с российской территории без документов и предупреждения как Украины, так и грузинской стороны.

По его словам, в частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой Россией территории. Зеленский отметил, что украинские дипломаты занимаются организацией транзита этих граждан нашего государства в Украину.

"Обсудили с министром и назначение новых послов Украины в страны-партнеры", — резюмировал президент.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что недавно Сибига назвал решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам необоснованным.

Ранее, 17 июля, Венгрия ввела санкции против украинских военных.