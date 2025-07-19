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Зеленский заслушал доклад Сибиги — детали

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Дата публикации 19 июля 2025 13:48
Доклад Сибиги - о чем говорили с Зеленским
Владимир Зеленский во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 19 июля, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Следовательно, удалось подытожить работу с партнерами в Евросоюзе по 18-му санкционному пакету против РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Подытожили работу с партнерами в Евросоюзе по 18-му санкционному пакету", — сообщил президент.

А также добавил, что поручил оперативно синхронизировать пакет в украинской юрисдикции. По словам лидера, сейчас идет работа также со странами Европы вне Евросоюза, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам.

"Второе: министр доложил о договоренностях с Соединенными Штатами, которые сейчас в работе. Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности относительно дальнейших отношений с США", — отметил Зеленский.

А также добавил, что глава МИД Андрей Сибига доложил о ситуации в приграничье между Россией и Грузией относительно граждан Украины, которых фактически "выбрасывают" с российской территории без документов и предупреждения как Украины, так и грузинской стороны.

По его словам, в частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой Россией территории. Зеленский отметил, что украинские дипломаты занимаются организацией транзита этих граждан нашего государства в Украину.

"Обсудили с министром и назначение новых послов Украины в страны-партнеры", — резюмировал президент.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что недавно Сибига назвал решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам необоснованным.

Ранее, 17 июля, Венгрия ввела санкции против украинских военных.

Владимир Зеленский США Андрей Сибига война в Украине дипломатия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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