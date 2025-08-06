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Зеленський заслухав доповідь голови СБУ і погодив нові операції

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 13:16
Зеленський заслухав доповідь Малюка про операції СБУ
Володимир Зеленський на зустрічі з Василем Малюком. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати роботи Служби безпеки України, зокрема в межах військових операцій, які здійснювались протягом першого півріччя 2025 року. За його словами, СБУ демонструє ефективність як у спеціальних операціях, так і в дальніх ударах по ворожих цілях.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

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"Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Передусім про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій", — зазначив Зеленський у зверненні.

Президент підкреслив, що публічно не розкриває деталей, однак запевнив: ворог уже відчуває наслідки цих дій.

Особливо він наголосив на результатах СБУ у знищенні російських систем протиповітряної оборони, що, за його словами, стало важливим чинником для успішного ураження об’єктів воєнної інфраструктури та економіки держави-агресора.

"Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу!" — додав президент.

Нагадаємо, нещодавно СБУ успішно атакувала російський аеродром в Криму.

Також працівники СБУ викрили в Міноборони України російського агента.

Володимир Зеленський СБУ спецоперація Василь Малюк війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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