Зеленский заслушал доклад Малюка об операциях СБУ

Владимир Зеленский на встрече с Василием Малюком. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах работы Службы безопасности Украины, в частности в рамках военных операций, которые осуществлялись в течение первого полугодия 2025 года. По его словам, СБУ демонстрирует эффективность как в специальных операциях, так и в дальних ударах по вражеским целям.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

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"Доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Прежде всего о военном компоненте, специальных операциях и дальнобойных действиях воинов Службы безопасности Украины. Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий", — отметил Зеленский в обращении.

Президент подчеркнул, что публично не раскрывает деталей, однако заверил: враг уже чувствует последствия этих действий.

Особенно он отметил результаты СБУ в уничтожении российских систем противовоздушной обороны, что, по его словам, стало важным фактором для успешного поражения объектов военной инфраструктуры и экономики государства-агрессора.

"Согласовал некоторые операции. Спасибо СБУ за силу!" — добавил президент.

Напомним, недавно СБУ успешно атаковала российский аэродром в Крыму.

Также работники СБУ разоблачили в Минобороны Украины российского агента.