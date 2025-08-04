СБУ атакувала аеродром в Саках — знищено літак Су-30СМ

Боєць СБУ з дроном. Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) вразила російський аеродром у місті Саки. Внаслідок удару було повністю знищено один з літаків-винищувачів, ще чотири зазнали серйозних ушкоджень.

Про це повідомила пресслужба СБУ 4 серпня.

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У ніч на 4 серпня українські БпЛА атакували військовий аеродром у місті Саки в тимчасово окупованому Криму. Наразі він є ключовою авіабазою РФ для проведення операцій у Чорному морі.

"Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 млн доларів", — повідомили в СБУ.

Також у результаті операції було знищено склад авіаційного озброєння на території аеродрому.

Заява СБУ. Фото: скриншот Telegram

Нагадаємо, днями дрони СБУ також атакували військовий завод та аеродром на території РФ.

Крім того, стало відомо, що Служба безпеки затримала "крота" ГРУ в лавах Міноборони.