Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ завдали удару БпЛА по аеродрому з російськими винищувачами

СБУ завдали удару БпЛА по аеродрому з російськими винищувачами

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 14:17
СБУ атакувала аеродром в Саках — знищено літак Су-30СМ
Боєць СБУ з дроном. Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) вразила російський аеродром у місті Саки. Внаслідок удару було повністю знищено один з літаків-винищувачів, ще чотири зазнали серйозних ушкоджень.

Про це повідомила пресслужба СБУ 4 серпня.

Реклама
Читайте також:

СБУ вдарили по аеродрому "Саки"

У ніч на 4 серпня українські БпЛА атакували військовий аеродром у місті Саки в тимчасово окупованому Криму. Наразі він є ключовою авіабазою РФ для проведення операцій у Чорному морі.

"Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.  Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 млн доларів", — повідомили в СБУ.

Також у результаті операції було знищено склад авіаційного озброєння на території аеродрому.

СБу вдарили по аеродрому в місті Саки
Заява СБУ. Фото: скриншот Telegram

Нагадаємо, днями дрони СБУ також атакували військовий завод та аеродром на території РФ.

Крім того, стало відомо, що Служба безпеки затримала "крота" ГРУ в лавах Міноборони.

СБУ Крим дрони винищувач аеродром
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації