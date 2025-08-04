СБУ атакувала аеродром в Саках — знищено літак Су-30СМ

СБУ завдали удару БпЛА по аеродрому з російськими винищувачами
Служба безпеки України (СБУ) вразила російський аеродром у місті Саки. Внаслідок удару було повністю знищено один з літаків-винищувачів, ще чотири зазнали серйозних ушкоджень.
Про це повідомила пресслужба СБУ 4 серпня.
СБУ вдарили по аеродрому "Саки"
У ніч на 4 серпня українські БпЛА атакували військовий аеродром у місті Саки в тимчасово окупованому Криму. Наразі він є ключовою авіабазою РФ для проведення операцій у Чорному морі.
"Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 млн доларів", — повідомили в СБУ.
Також у результаті операції було знищено склад авіаційного озброєння на території аеродрому.
Нагадаємо, днями дрони СБУ також атакували військовий завод та аеродром на території РФ.
Крім того, стало відомо, що Служба безпеки затримала "крота" ГРУ в лавах Міноборони.
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