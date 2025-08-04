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Главная Новости дня СБУ нанесли удар БпЛА по аэродрому с российскими истребителями

СБУ нанесли удар БпЛА по аэродрому с российскими истребителями

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 14:17
СБУ атаковала аэродром в Саках — уничтожен самолет Су-30СМ
Боец СБУ с дроном. Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины(СБУ) поразила российский аэродром в городе Саки. В результате удара был полностью уничтожен один из самолетов-истребителей, еще четыре получили серьезные повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ 4 августа.

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В ночь на 4 августа украинские БпЛА атаковали военный аэродром в городе Саки во временно оккупированном Крыму. Сейчас он является ключевой авиабазой РФ для проведения операций в Черном море.

"В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один - поврежден. Также поражены три самолета Су-24. Враг понес значительные убытки. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50 млн долларов", — сообщили в СБУ.

Также в результате операции был уничтожен склад авиационного вооружения на территории аэродрома.

СБу вдарили по аеродрому в місті Саки
Заявление СБУ. Фото: скриншот Telegram

Напомним, на днях дроны СБУ также атаковали военный завод и аэродром на территории РФ.

Кроме того, стало известно, что Служба безопасности задержала "крота" ГРУ в рядах Минобороны.

СБУ Крым дроны истребитель аэродром
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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