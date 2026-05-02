Зеленський запровадив санкції проти ексголови ОП Андрія Богдана

Екскерівник Офісу президента Андрій Богдан. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський 2 травня ввів у дію новий пакет санкцій проти п'яти осіб. Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України. До цього переліку зокрема потрапив колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться на сайті президента України.

Санкції проти Богдана та ще чотирьох осіб

Відомо, що президент запровадив санкції проти п'ятьох осіб, серед них:

український юрист, колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан ,

, український бізнесмен, соратник та партнер підсанкційного Віктора Медведчука Богдан Пукіш ,

, російський бізнесмен, ключовий менеджер підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алан Кірюхін ,

, функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФ Станіслав Поздняков та Михайло Маміашвілі.

"Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкції запровадили на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Як писали Новини.LIVE, 29 квітня Зеленський підписав новий санкційний пакет, спрямований на посилення тиску на Росію та її союзників. До переліку обмежень також включено суб’єктів із Білорусі.

Крім того, президент анонсував новий удар по "тіньовому флоту" РФ. За його словами, Україна працює над узгодженням власних санкцій у юрисдикціях союзників, а також над імплементацією обмежень партнерів у національне законодавство.