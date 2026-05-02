Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП Андрея Богдана
Президент Владимир Зеленский 2 мая ввел в действие новый пакет санкций против пяти человек. Их действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. В этот перечень в частности попал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
Санкции против Богдана и еще четырех человек
Известно, что президент ввел санкции против пяти человек, среди них:
- украинский юрист, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан,
- украинский бизнесмен, соратник и партнер подсанкционного Виктора Медведчука Богдан Пукиш,
- российский бизнесмен, ключевой менеджер подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций, Алан Кирюхин,
- функционеры-пропагандисты олимпийского спорта РФ Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили.
"Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества", — говорится в сообщении.
Отмечается, что санкции ввели на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.
Как писали Новини.LIVE, 29 апреля Зеленский подписал новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на Россию и ее союзников. В перечень ограничений также включены субъекты из Беларуси.
Кроме того, президент анонсировал новый удар по "теневому флоту" РФ. По его словам, Украина работает над согласованием собственных санкций в юрисдикциях союзников, а также над имплементацией ограничений партнеров в национальное законодательство.