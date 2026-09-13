Санкції Зеленського: Мендель, Ростех і судна РФ потрапили під обмеження

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо нових санкцій. Обмеження, зокрема, стосуються громадян України та Росії, компаній, пов’язаних із російським оборонним концерном "Ростех", а також суден, які використовують для експорту російських енергоносіїв.

Про це свідчать укази Президента України, передає Новини.LIVE.

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Юлія Мендель потрапила до санкційного списку

До одного із санкційних списків увійшла колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель. Загалом у переліку опинилися 10 громадян України та Росії, яких в Офісі президента звинувачують у поширенні дезінформації, російської пропаганди та підтримці агресивної політики РФ.

Санкції проти "Ростеху"

Окремі обмеження Україна застосувала до 29 громадян Росії та 29 російських компаній, пов’язаних із концерном "Ростех".

До списку потрапили підприємства та організації, які постачають обладнання, електроніку й комплектуючі для виробництва ракет і безпілотників. Також санкції стосуються виробників товарів подвійного призначення, дослідницьких організацій, ІТ-компаній та закладу, який займається підготовкою фахівців для концерну "Калашников".

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Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що підприємства "Ростеху" забезпечують до 80% озброєння та військової техніки, які Росія використовує у війні проти України.

Під санкції потрапили 20 суден

Ще одним напрямом нових обмежень стали 20 суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу.

Відомо, що ці судна перевозять російські енергоносії до Індії, Єгипту та Туреччини. При цьому вони ходять під прапорами Ліберії, Маршаллових Островів, Сьєрра-Леоне, Барбадосу та Палау. Україна планує передати інформацію про запроваджені санкції міжнародним партнерам для подальшої синхронізації обмежень.

Новини.LIVE писали, що український лідер Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати не зволікати з санкціями для РФ. Він наголосив, що санкції мають обмежити здатність Росії фінансувати війну та виробляти балістичні ракети й інше озброєння, що посилить позиції України.

Новини.LIVE інформували, що на думку Президента України, рішення про економічні та енергетичні обмеження проти РФ, а також заходи, спрямовані на стримування виробництва балістичних ракет та іншого озброєння, мають ухвалюватися без зволікань. Він додав, що санкційний закон Ліндсі Грема треба прийняти, в першу чергу, з повагою до нього.