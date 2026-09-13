Санкции Зеленского: Мендель, Ростех и суда РФ

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых санкциях. Ограничения, в частности, касаются граждан Украины и России, компаний, связанных с российским оборонным концерном "Ростех", а также судов, используемых для экспорта российских энергоносителей.

Об этом свидетельствуют указы Президента Украины, передает Новини.LIVE.

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Юлия Мендель попала в санкционный список

В один из санкционных списков вошла бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Всего в списке оказались 10 граждан Украины и России, которых в Офисе президента обвиняют в распространении дезинформации, российской пропаганды и поддержке агрессивной политики РФ.

Санкции против "Ростеха"

Отдельные ограничения Украина применила к 29 гражданам России и 29 российским компаниям, связанным с концерном "Ростех".

В список попали предприятия и организации, поставляющие оборудование, электронику и комплектующие для производства ракет и беспилотников. Также санкции касаются производителей товаров двойного назначения, исследовательских организаций, ИТ-компаний и учреждения, занимающегося подготовкой специалистов для концерна "Калашников".

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Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что предприятия "Ростеха" обеспечивают до 80% вооружения и военной техники, которые Россия использует в войне против Украины.

Под санкции попали 20 судов

Еще одним направлением новых ограничений стали 20 судов, которые Россия использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Известно, что эти суда перевозят российские энергоносители в Индию, Египет и Турцию. При этом они ходят под флагами Либерии, Маршалловых островов, Сьерра-Леоне, Барбадоса и Палау. Украина планирует передать информацию о введенных санкциях международным партнерам для дальнейшей синхронизации ограничений.

Новини.LIVE писали, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты не медлить с санкциями в отношении РФ. Он подчеркнул, что санкции должны ограничить способность России финансировать войну и производить баллистические ракеты и другое вооружение, что укрепит позиции Украины.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению президента Украины, решения об экономических и энергетических ограничениях против РФ, а также меры, направленные на сдерживание производства баллистических ракет и другого вооружения, должны приниматься без промедления. Он добавил, что санкционный закон Линдси Грэма нужно принять, в первую очередь, с уважением к нему.