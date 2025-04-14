Зеленський запросив європейських лідерів до Києва 9 травня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський запросив лідерів Європейського Союзу до Києва 8 травня. Таким чином партнери проявлять солідарність перед обличчям наймасштабнішої війни в Європі сьогодення.

Про це пише Politico у понеділок, 14 квітня.

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У матеріалі йдеться, що голова МЗС України Андрій Сибіга під час сьогоднішньої зустрічі з європейськими колегами в Люксембурзі передав лідерам ЄС особисті запрошення відвідати Київ 9 травня.

Таким чином Україна закликає партнерів до "спільного прояву солідарності та твердості перед обличчям наймасштабнішої війни в Європі з часів Другої світової". Водночас 9 травня Зеленський планує прийняти керівників держав, які входять до "Коаліції охочих". Відомо, що від них українську столицю може відвідати майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц — наразі тривають переговори щодо його візиту.

А Кремль на щорічний традиційний парад у Москві до "дня перемоги" запросив лідерів Китаю, Ізраїлю, Бразилії, Сербії та Словаччини.

Нагадаємо, нещодавно в Україні побував молодший син короля Великої Британії Чарльза III принц Гаррі.

Згодом він поділився, що як пройшла поїздка до Львова. Член королівської родини відвідав центр Superhumans, де лікують поранених українських військових.