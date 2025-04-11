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В Україні побував принц Гаррі — подробиці візиту

11 квітня 2025 00:05
Чекарьова Марія - редактор
Принц Гаррі відвідав Україну — що відомо про візит
Принц Гаррі. Фото: Telegraph
Чекарьова Марія - редактор

У четвер, 10 квітня, молодший син короля Великої Британії Чарльза III принц Гаррі відвідав Україну. Він побував у Львові.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

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Візит принца Гаррі в Україну

Приїзд представника британської королівської родини заздалегідь не анонсували. Про візит стало відомо вже після того, як принц покинув Україну.

У статті зазначається, що герцог Сассекський у супроводі чотирьох ветеранів відвідав львівську клініку Superhumans Centre, де проходять лікування поранені українські військовослужбовці.

Візит принца Гаррі до львівської клініки
Принц Гаррі у львівській клініці. Фото: Telegraph

Нагадаємо, 8 квітня до Києва прибули бельгійські політики: прем’єр-міністр Барт Де Вевер, очільник МЗС Махім Прево та міністр оборони Тео Франкен. Метою візиту стала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми повідомляли, що 1 квітня Київ відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Під час цього візиту вона зробила низку важливих заяв.

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