Принц Гаррі відвідав Україну — що відомо про візит

В Україні побував принц Гаррі — подробиці візиту
У четвер, 10 квітня, молодший син короля Великої Британії Чарльза III принц Гаррі відвідав Україну. Він побував у Львові.
Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V— The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025
Візит принца Гаррі в Україну
Приїзд представника британської королівської родини заздалегідь не анонсували. Про візит стало відомо вже після того, як принц покинув Україну.
У статті зазначається, що герцог Сассекський у супроводі чотирьох ветеранів відвідав львівську клініку Superhumans Centre, де проходять лікування поранені українські військовослужбовці.
Нагадаємо, 8 квітня до Києва прибули бельгійські політики: прем’єр-міністр Барт Де Вевер, очільник МЗС Махім Прево та міністр оборони Тео Франкен. Метою візиту стала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Також ми повідомляли, що 1 квітня Київ відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Під час цього візиту вона зробила низку важливих заяв.
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