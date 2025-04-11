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В Украине побывал принц Гарри — подробности визита

11 апреля 2025 00:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Принц Гарри посетил Украину — что известно о визите
Принц Гарри. Фото: Telegraph
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В четверг, 10 апреля, младший сын короля Великобритании Чарльза III принц Гарри посетил Украину. Он побывал во Львове.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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Визит принца Гарри в Украину

Приезд представителя британской королевской семьи заранее не анонсировали. О визите стало известно уже после того, как принц покинул Украину.

В статье отмечается, что герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил львовскую клинику Superhumans Centre, где проходят лечение раненые украинские военнослужащие.

Визит принца Гарри во львовскую клинику
Принц Гарри во львовской клинике. Фото: Telegraph

Напомним, 8 апреля в Киев прибыли бельгийские политики: премьер-министр Барт Де Вевер, глава МИД Махим Прево и министр обороны Тео Франкен. Целью визита стала встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы сообщали, что 1 апреля Киев посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Во время этого визита она сделала ряд важных заявлений.

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