Принц Гарри посетил Украину — что известно о визите

Принц Гарри. Фото: Telegraph

В четверг, 10 апреля, младший сын короля Великобритании Чарльза III принц Гарри посетил Украину. Он побывал во Львове.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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👑 Принц Гарри посетил жертв войны в Украине, когда он совершил необъявленный визит в раздираемую войной страну pic.twitter.com/5DobJ3U24V - The Telegraph (@Telegraph) 10 апреля 2025 г.

Визит принца Гарри в Украину

Приезд представителя британской королевской семьи заранее не анонсировали. О визите стало известно уже после того, как принц покинул Украину.

В статье отмечается, что герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил львовскую клинику Superhumans Centre, где проходят лечение раненые украинские военнослужащие.

Принц Гарри во львовской клинике. Фото: Telegraph

Напомним, 8 апреля в Киев прибыли бельгийские политики: премьер-министр Барт Де Вевер, глава МИД Махим Прево и министр обороны Тео Франкен. Целью визита стала встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы сообщали, что 1 апреля Киев посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Во время этого визита она сделала ряд важных заявлений.