Принц Гарри посетил Украину — что известно о визите

В Украине побывал принц Гарри — подробности визита
В четверг, 10 апреля, младший сын короля Великобритании Чарльза III принц Гарри посетил Украину. Он побывал во Львове.
Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
👑 Принц Гарри посетил жертв войны в Украине, когда он совершил необъявленный визит в раздираемую войной страну pic.twitter.com/5DobJ3U24V- The Telegraph (@Telegraph) 10 апреля 2025 г.
Визит принца Гарри в Украину
Приезд представителя британской королевской семьи заранее не анонсировали. О визите стало известно уже после того, как принц покинул Украину.
В статье отмечается, что герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил львовскую клинику Superhumans Centre, где проходят лечение раненые украинские военнослужащие.
Напомним, 8 апреля в Киев прибыли бельгийские политики: премьер-министр Барт Де Вевер, глава МИД Махим Прево и министр обороны Тео Франкен. Целью визита стала встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также мы сообщали, что 1 апреля Киев посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Во время этого визита она сделала ряд важных заявлений.
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