Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок приїхала до України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в Україні. Фото: Reuters

Сьогодні, 1 квітня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до України. Під час свого візиту до Києва Бербок зробила низку заяв.

Про це інформують МЗС Німеччини та DW.

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Під час свого перебування у Києві Бербок закликала США розібратися з "тактикою гальмування" російського диктатора Путіна.

Зазначимо, що міністерка приїхала в Україну, ймовірно, зі своїм останнім візитом на посаді очільниці МЗС. Вона зазначила, що міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться в Брюсселі 3 та 4 квітня, щоб обговорити шляхи примусу Путіна до миру.

"Саме Путін тягне час, не хоче миру і продовжує свою агресивну війну, порушуючи міжнародне право. Він імітує готовність до перемовин, але не відступає ні на міліметр від своїх цілей", — сказала очільниця МЗС Німеччини.

А також додала: "На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО ми чітко дамо зрозуміти американській стороні, що ми не повинні займатися тактикою гальмування Путіна".

За даними МЗС Німеччини, у Києві Бербок зустрінеться з політиками та представниками громадянського суспільства. Також під час її перебування у столиці обговорюватимуться кроки, які Україна робить на шляху до членства в ЄС.

"У зв'язку з глухим кутом у відносинах між США та Росією, надзвичайно важливо, щоб ми, європейці, показали, що ми підтримуємо Україну без жодних "якщо" та "але", і що ми підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли. Це одна з причин мого сьогоднішнього візиту до України", — заявила міністерка після прибуття до Києва.

Нагадаємо, що новий аналіз Федеральної розвідувальної служби (BND) та ЗС Німеччини демонструє те, що Путін готується до великої війни з НАТО.

Нещодавно президент Німеччини підписав закон, який дозволить розблокувати 3 млрд євро на військову допомогу Україні.