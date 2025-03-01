Німеччина хоче переглянути військову допомогу Україні

Анналена Бербок та Роберт Габек. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловив пропозицію переглянути виділення трьох мільярдів євро на військову допомогу Україні. Водночас міністр закордонних справ Анналена Бербок закликала терміново розблокувати ці кошти.

Про це повідомляють Spiegel і tagesschau.de у суботу, 1 березня.

Читайте також:

Допомога Україні від Німеччини

Після сутички у Білому домі, Габек закликав Німеччину і Європу до термінових дій.

"Німеччина і Європа підтримують Україну. Ми їх не кинемо. Одне й те саме ясно: ми всі, особливо українці, хочемо миру. Як можна припускати інше щодо президента Зеленського?" — наголосив він.

За його словами, для забезпечення необхідної підтримки Україні необхідно зробити все можливе якнайшвидше.

Нещодавно в уряді Німеччини була суперечка щодо подальшого пакета поставок озброєння Україні на загальну суму у розмірі три мільярди євро. Канцлер Олаф Шольц зупинив ці наміри.

Габек зазначив, що гроші повинні бути виділені, аби Україна змогла замовити засоби для протиповітряної оборони.

"ППО має бути здатне захищати людські життя. Більше жодних затримок бути не повинно. Нове керівництво СДПН має змінити позицію з цього питання", — заявив він.

Віцеканцлера підтримала й Бербок. За її словами, наразі ворог знаходиться в Кремлі, а не в Києві чи Брюсселі.

"Наш жах більший, ніж раніше. Огидний час, коли ми повинні захищати заснований на правилах міжнародний порядок і силу закону більше, ніж будь-коли, проти влади найсильнішого", — зазначила вона.

Бербок наголосила, що необхідно діяти швидко та розблокувати гроші.

Крім того, Габек запропонував детальніше вивчити питання щодо можливості використання заморожених активів Росії для посилення тиску на російського диктатора Путіна.

Нагадаємо, Шольц вважає, що наразі передчасно обговорювати розміщення іноземних військ в Україні після можливого завершення війни.

Також Президент Франції Емманюель Макрон і заступник лідера Християнсько-демократичного союзу Німеччини Йоганн Вадепул висловили свою підтримку Володимиру Зеленському та Україні у зв'язку з подіями у Білому домі.