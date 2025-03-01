Германия хочет пересмотреть военную помощь Украине

Анналена Бербок и Роберт Габек. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказал предложение пересмотреть выделение трех миллиардов евро на военную помощь Украине. В то же время министр иностранных дел Анналена Бербок призвала срочно разблокировать эти средства.

Об этом сообщают Spiegel и tagesschau.de в субботу, 1 марта.

Читайте также:

Помощь Украине от Германии

После стычки в Белом доме, Габек призвал Германию и Европу к срочным действиям.

"Германия и Европа поддерживают Украину. Мы их не бросим. Одно и то же ясно: мы все, особенно украинцы, хотим мира. Как можно предполагать другое в отношении президента Зеленского? " — подчеркнул он.

По его словам, для обеспечения необходимой поддержки Украине необходимо сделать все возможное как можно быстрее.

Недавно в правительстве Германии был спор относительно дальнейшего пакета поставок вооружения Украине на общую сумму в размере три миллиарда евро. Канцлер Олаф Шольц остановил эти намерения.

Хабек отметил, что деньги должны быть выделены, чтобы Украина смогла заказать средства для противовоздушной обороны.

"ПВО должно быть способно защищать человеческие жизни. Больше никаких задержек быть не должно. Новое руководство СДПГ должно изменить позицию по этому вопросу", — заявил он.

Вице-канцлера поддержала и Бербок. По ее словам, сейчас враг находится в Кремле, а не в Киеве или Брюсселе.

"Наш ужас больше, чем раньше. Отвратительное время, когда мы должны защищать основанный на правилах международный порядок и силу закона больше, чем когда-либо, против власти сильнейшего", — отметила она.

Бербок подчеркнула, что необходимо действовать быстро и разблокировать деньги.

Кроме того, Хабек предложил подробнее изучить вопрос о возможности использования замороженных активов России для усиления давления на российского диктатора Путина.

Напомним, Шольц считает, что пока преждевременно обсуждать размещение иностранных войск в Украине после возможного завершения войны.

Также Президент Франции Эмманюэль Макрон и заместитель лидера Христианско-демократического союза Германии Иоганн Вадепул выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому и Украине в связи с событиями в Белом доме.