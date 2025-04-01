Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Украине. Фото: Reuters

Сегодня, 1 апреля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Украину. Во время своего визита в Киев Бербок сделала ряд заявлений.

Об этом информируют МИД Германии и DW.

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Во время своего пребывания в Киеве Бербок призвала США разобраться с "тактикой торможения" российского диктатора Путина.

Отметим, что министр приехала в Украину, вероятно, со своим последним визитом на посту главы МИД. Она отметила, что министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Брюсселе 3 и 4 апреля, чтобы обсудить пути принуждения Путина к миру.

"Именно Путин тянет время, не хочет мира и продолжает свою агрессивную войну, нарушая международное право. Он имитирует готовность к переговорам, но не отступает ни на миллиметр от своих целей", — сказала глава МИД Германии.

А также добавила: "На предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО мы четко дадим понять американской стороне, что мы не должны заниматься тактикой торможения Путина".

По данным МИД Германии, в Киеве Бербок встретится с политиками и представителями гражданского общества. Также во время ее пребывания в столице будут обсуждаться шаги, которые Украина делает на пути к членству в ЕС.

"В связи с тупиком в отношениях между США и Россией, чрезвычайно важно, чтобы мы, европейцы, показали, что мы поддерживаем Украину без всяких "если" и "но", и что мы поддерживаем ее сейчас больше, чем когда-либо. Это одна из причин моего сегодняшнего визита в Украину", — заявила министр по прибытии в Киев.

Напомним, что новый анализ Федеральной разведывательной службы (BND) и ВС Германии демонстрирует то, что Путин готовится к большой войне с НАТО.

Недавно президент Германии подписал закон, который позволит разблокировать 3 млрд евро на военную помощь Украине.