Зеленский пригласил европейских лидеров в Киев 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров Европейского Союза в Киев 8 мая. Таким образом партнеры проявят солидарность перед лицом самой масштабной войны в Европе настоящего времени.

Об этом пишет Politico в понедельник, 14 апреля.

Реклама

Читайте также:

Лидеры ЕС могут приехать в Киев

В материале говорится, что глава МИД Украины Андрей Сибига во время сегодняшней встречи с европейскими коллегами в Люксембурге передал лидерам ЕС личное приглашение посетить Киев 9 мая.

Таким образом Украина призывает партнеров к "совместному проявлению солидарности и твердости перед лицом самой масштабной войны в Европе со времен Второй мировой". В то же время 9 мая Зеленский планирует принять руководителей государств, которые входят в "Коалицию желающих". Известно, что от них украинскую столицу может посетить будущий канцлер Германии Фридрих Мерц — сейчас ведутся переговоры о его визите.

А Кремль на ежегодный традиционный парад в Москве ко "дню победы" пригласил лидеров Китая, Израиля, Бразилии, Сербии и Словакии.

Напомним, недавно в Украине побывал младший сын короля Великобритании Чарльза III принц Гарри.

Впоследствии он поделился, что как прошла поездка во Львов. Член королевской семьи посетил центр Superhumans, где лечат раненых украинских военных.