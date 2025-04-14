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Зеленский пригласил лидеров ЕС посетить Киев 9 мая

14 апреля 2025 18:34
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский пригласил европейских лидеров в Киев 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров Европейского Союза в Киев 8 мая. Таким образом партнеры проявят солидарность перед лицом самой масштабной войны в Европе настоящего времени.

Об этом пишет Politico в понедельник, 14 апреля.

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В материале говорится, что глава МИД Украины Андрей Сибига во время сегодняшней встречи с европейскими коллегами в Люксембурге передал лидерам ЕС личное приглашение посетить Киев 9 мая.

Таким образом Украина призывает партнеров к "совместному проявлению солидарности и твердости перед лицом самой масштабной войны в Европе со времен Второй мировой". В то же время 9 мая Зеленский планирует принять руководителей государств, которые входят в "Коалицию желающих". Известно, что от них украинскую столицу может посетить будущий канцлер Германии Фридрих Мерц — сейчас ведутся переговоры о его визите.

А Кремль на ежегодный традиционный парад в Москве ко "дню победы" пригласил лидеров Китая, Израиля, Бразилии, Сербии и Словакии.

Напомним, недавно в Украине побывал младший сын короля Великобритании Чарльза III принц Гарри.

Впоследствии он поделился, что как прошла поездка во Львов. Член королевской семьи посетил центр Superhumans, где лечат раненых украинских военных.

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