Зеленский пригласил европейских лидеров в Киев 9 мая

Зеленский пригласил лидеров ЕС посетить Киев 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров Европейского Союза в Киев 8 мая. Таким образом партнеры проявят солидарность перед лицом самой масштабной войны в Европе настоящего времени.
Об этом пишет Politico в понедельник, 14 апреля.
Лидеры ЕС могут приехать в Киев
В материале говорится, что глава МИД Украины Андрей Сибига во время сегодняшней встречи с европейскими коллегами в Люксембурге передал лидерам ЕС личное приглашение посетить Киев 9 мая.
Таким образом Украина призывает партнеров к "совместному проявлению солидарности и твердости перед лицом самой масштабной войны в Европе со времен Второй мировой". В то же время 9 мая Зеленский планирует принять руководителей государств, которые входят в "Коалицию желающих". Известно, что от них украинскую столицу может посетить будущий канцлер Германии Фридрих Мерц — сейчас ведутся переговоры о его визите.
А Кремль на ежегодный традиционный парад в Москве ко "дню победы" пригласил лидеров Китая, Израиля, Бразилии, Сербии и Словакии.
Напомним, недавно в Украине побывал младший сын короля Великобритании Чарльза III принц Гарри.
Впоследствии он поделился, что как прошла поездка во Львов. Член королевской семьи посетил центр Superhumans, где лечат раненых украинских военных.
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