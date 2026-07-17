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Головна Новини дня Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря РНБО

Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря РНБО

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 14:23
Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря РНБО
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Ігорем Клименком та запропонував йому очолити Раду національної безпеки і оборони України. Глава держави зазначив, що відповідний указ про призначення вже готується.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Клименко може стати секретарем РНБО України

Володимир Зеленський подякував Ігорю Клименку за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ та відзначив ефективне реагування на складні виклики.

За словами президента, Клименко продовжить працювати на користь України у сфері захисту держави та громадян. Йому запропонували посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Зеленський наголосив, що головним завданням нового керівництва має стати посилення координації між усіма складовими сектору безпеки й оборони, а також контроль за виконанням рішень.

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Президент зазначив, що рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача мають виконуватися повністю та у визначені терміни.

Окремим пріоритетом Зеленський назвав координацію оборонних виробництв і ефективну роботу всіх державних структур для досягнення стратегічних цілей України. Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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