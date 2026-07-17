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Главная Новости дня Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО

Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 14:23
Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Игорем Клименко и предложил ему возглавить Совет национальной безопасности и обороны Украины. Глава государства отметил, что соответствующий указ о назначении уже готовится.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Клименко может стать секретарем СНБО Украины

Владимир Зеленский поблагодарил Игоря Клименко за работу в системе Министерства внутренних дел и отметил его эффективное реагирование на сложные вызовы.

По словам президента, Клименко продолжит работать на благо Украины в сфере защиты государства и граждан. Ему предложили должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский подчеркнул, что главной задачей нового руководства должно стать усиление координации между всеми составляющими сектора безопасности и обороны, а также контроль за выполнением решений.

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Президент отметил, что решения СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должны выполняться в полном объеме и в установленные сроки.

Отдельным приоритетом Зеленский назвал координацию оборонных производств и эффективную работу всех государственных структур для достижения стратегических целей Украины. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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