Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Игорем Клименко и предложил ему возглавить Совет национальной безопасности и обороны Украины. Глава государства отметил, что соответствующий указ о назначении уже готовится.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Клименко может стать секретарем СНБО Украины

Владимир Зеленский поблагодарил Игоря Клименко за работу в системе Министерства внутренних дел и отметил его эффективное реагирование на сложные вызовы.

По словам президента, Клименко продолжит работать на благо Украины в сфере защиты государства и граждан. Ему предложили должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский подчеркнул, что главной задачей нового руководства должно стать усиление координации между всеми составляющими сектора безопасности и обороны, а также контроль за выполнением решений.

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