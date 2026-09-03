Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про покарання для "дропів"

Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський запропонував запровадити покарання для людей, які передають банківські картки, дані або доступ до рахунків для шахрайства. "Дропам" загрожуватимуть штрафи, обмеження волі або ув’язнення, а за повторне порушення — до восьми років тюрми. Відповідні зміни містить документ, який подали до Верховної Ради.

Про це з посиланням на законопроект №16013 передає Новини.LIVE.

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Які покарання чекають на "дропів"

За передачу власної банківської картки, даних або доступу до рахунку чи електронного гаманця для вчинення шахрайства пропонують штраф від 300 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 17 тисяч гривень.

За отримання, купівлю, зберігання, збут або перевезення чужих карток і даних із такою ж метою пропонують штраф від 51 тисячі до 170 тисяч гривень, обмеження волі на срок 2–5 років або ув’язнення на 2–6 років.

Якщо такі дії вчинять повторно, покарання може становити від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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Окремо законопроєкт передбачає відповідальність за підробку платіжних інструкцій, незаконний випуск або використання електронних грошей. За це пропонують штраф від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

За крадіжку, привласнення або заволодіння платіжними інструментами обманним шляхом можуть призначати штраф від 85 тисяч до 136 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

За повторне вчинення такого злочину пропонують штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або ув’язнення на строк від чотирьох до шести років.

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