Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о наказании для "дропов"

Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский предложил ввести наказание для людей, передающих банковские карты, данные или доступ к счетам в целях мошенничества. "Дропам" будут грозить штрафы, ограничение свободы или лишение свободы, а за повторное нарушение — до восьми лет тюрьмы. Соответствующие изменения содержатся в документе, представленном в Верховную Раду.

Об этом со ссылкой на законопроект №16013 сообщает Новини.LIVE.

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Какие наказания ждут «дропов»

За передачу собственной банковской карты, данных или доступа к счету или электронному кошельку для совершения мошенничества предлагается штраф от 300 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 17 тысяч гривен.

За получение, покупку, хранение, сбыт или перевозку чужих карт и данных с той же целью предлагается штраф от 51 тысячи до 170 тысяч гривен, ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Если такие действия будут совершены повторно, наказание может составить от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Отдельно законопроект предусматривает ответственность за подделку платежных инструкций, незаконный выпуск или использование электронных денег. За это предлагается штраф от 51 тысячи до 85 тысяч гривен, ограничение или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

За кражу, присвоение или завладение платежными инструментами обманным путем может быть назначен штраф от 85 тысяч до 136 тысяч гривен, ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

За повторное совершение такого преступления предусмотрен штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщало о подготовке новых правил реагирования на российские обстрелы. Воздушные тревоги будут разделены на два уровня. «Желтый» уровень будет объявляться в случае угрозы ударных БПЛА, а «красный» — при угрозе ракетного удара.

Также Новини.LIVE писал о беседе главы государства с премьер-министром Германии Фридрихом Мерцем. Политики обсудили российскую атаку на аэродром в Лейпциге и дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности. Кроме того, речь шла о новых пакетах противовоздушной обороны для Украины.