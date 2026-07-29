Зеленський запропонував Франції допомогу у ліквідації пожеж

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном після візиту до Вашингтона. Сторони обговорили результати зустрічей у Білому домі та Сенаті США, а також подальші кроки для наближення миру.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зеленський розповів Макрону про переговори у США

За словами президента України, під час розмови він поінформував Емманюеля Макрона про деталі зустрічей у Вашингтоні та можливості, які зараз відкриваються у дипломатичному напрямку.

Зеленський наголосив, що Україна має використовувати кожен шанс, який може допомогти завершити війну, та разом із французьким лідером скоординував можливі подальші дії.

"Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки", — зазначив президент.

Читайте також:

Україна запропонувала допомогу Франції через пожежі

Під час розмови Макрон також розповів Зеленському про масштабні пожежі у Франції. Президент України заявив, що Київ готовий допомогти країнам, які підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії.

Зокрема, Зеленський запропонував залучити українських фахівців до ліквідації наслідків пожеж та допомоги у їхньому гасінні.

Сторони обговорили підготовку України до зими

Окремою темою переговорів стала підготовка України до зимового періоду. Лідери обговорили потреби держави у засобах протиповітряної оборони та підтримці енергетичної системи.

За словами Зеленського, Франція працюватиме над пошуком рішень, які допоможуть посилити підтримку України напередодні зими. Новина доповнюється...

