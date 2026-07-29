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Главная Новости дня Зеленский предложил Франции помощь в тушении пожаров

Зеленский предложил Франции помощь в тушении пожаров

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 14:00
Зеленский предложил Франции помощь в тушении пожаров
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном после визита в Вашингтон. Стороны обсудили итоги встреч в Белом доме и Сенате США, а также дальнейшие шаги по установлению мира.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал Макрону о переговорах в США

По словам президента Украины, во время беседы он проинформировал Эмманюэля Макрона о деталях встреч в Вашингтоне и возможностях, которые сейчас открываются в дипломатическом направлении.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна использовать каждый шанс, который может помочь завершить войну, и вместе с французским лидером скоординировал возможные дальнейшие действия.

«Нужно использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги», — отметил президент.

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Украина предложила помощь Франции в связи с пожарами

В ходе беседы Макрон также рассказал Зеленскому о масштабных пожарах во Франции. Президент Украины заявил, что Киев готов помочь странам, которые поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии.

В частности, Зеленский предложил привлечь украинских специалистов к ликвидации последствий пожаров и оказанию помощи в их тушении.

Стороны обсудили подготовку Украины к зиме

Отдельной темой переговоров стала подготовка Украины к зимнему периоду. Лидеры обсудили потребности государства в средствах противовоздушной обороны и поддержке энергетической системы.

По словам Зеленского, Франция будет работать над поиском решений, которые помогут усилить поддержку Украины в преддверии зимы. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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