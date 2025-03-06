Засідання лідерів ЄС у Брюсселі 6 березня — Зеленський залишив будівлю Європейської Ради

Українська делегація залишає будівлю Європейської Ради. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський покинув будівлю Європейської Ради. Глава держави взяв участь у спецзасіданні за участі лідерів ЄС у Брюсселі.

Про це повідомили у пресслужбі Євроради у четвер, 6 березня.

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Зеленський взяв участь у спеціальному саміті лідерів ЄС у Брюсселі, на якому обговорювали майбутню підтримку України.

"Президент України Володимир Зеленський покинув Європейську Раду після участі у спецзасіданні", — йдеться у повідомленні.

Раніше український президент заявив, що під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою говорили про посилення обороноздатності України та всієї Європи. Також Зеленський зустрівся з низкою політиків із європейських країн.