Засідання лідерів ЄС у Брюсселі 6 березня — Зеленський залишив будівлю Європейської Ради

Зеленський залишив будівлю Європейської Ради
Президент України Володимир Зеленський покинув будівлю Європейської Ради. Глава держави взяв участь у спецзасіданні за участі лідерів ЄС у Брюсселі.
Про це повідомили у пресслужбі Євроради у четвер, 6 березня.
Візит Зеленського до Брюсселю
Зеленський взяв участь у спеціальному саміті лідерів ЄС у Брюсселі, на якому обговорювали майбутню підтримку України.
"Президент України Володимир Зеленський покинув Європейську Раду після участі у спецзасіданні", — йдеться у повідомленні.
Раніше український президент заявив, що під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою говорили про посилення обороноздатності України та всієї Європи. Також Зеленський зустрівся з низкою політиків із європейських країн.
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