Заседание лидеров ЕС в Брюсселе 6 марта — Зеленский покинул здание Европейского Совета

Украинская делегация покидает здание Европейского Совета. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Европейского Совета. Глава государства принял участие в спецзаседании с участием лидеров ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщили в пресс-службе Евросовета в четверг, 6 марта.

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Зеленский принял участие в специальном саммите лидеров ЕС в Брюсселе, на котором обсуждали будущую поддержку Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский покинул Европейский Совет после участия в спецзаседании", — говорится в сообщении.

Ранее украинский президент заявил, что во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой говорили об усилении обороноспособности Украины и всей Европы. Также Зеленский встретился с рядом политиков из европейских стран.