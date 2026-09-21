Зеленський закликав США знищити спроможності Росії

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня заявив, що США мають посилити санкції проти Росії. За словами Зеленського, такі кроки мають бути спрямовані не лише на підтримку України. Він вважає, що посилення санкцій також стане проявом поваги до американців.

Про це він сказав в інтерв’ю CBC News, передає Новини.LIVE.

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Зеленський заявив про необхідність жорсткіших санкцій

"Я вважаю, що вони повинні це зробити. Насамперед не заради нас, а з поваги до тих американців, які підтримували Україну та демократію від самого початку вторгнення", — заявив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна продовжує діалог зі Сполученими Штатами, а американська сторона вже вживає різних заходів. Однак, на його думку, санкції проти Росії мають бути жорсткішими.

"Але щодо санкцій — я вважаю, що вони мають бути жорсткішими. Потрібно знищити будь-які спроможності Росії", — наголосив глава держави.

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Зеленський також заявив, що США можуть перекрити для Росії значну кількість шляхів, якщо матимуть відповідне бажання. За його словами, Сполучені Штати є прикладом демократії та великою державою, яка може демонструвати приклад для світу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність завершення війни Росії проти України та закликав до кроків із деескалації. За його словами, Київ уже підготував дипломатичні пропозиції щодо завершення війни, гарантій безпеки та недопущення нових російських вторгнень.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним заради наближення миру. За його словами, така зустріч не буде для нього приємною, однак він готовий на неї заради досягнення миру.