Зеленский призвал США уничтожить военный потенциал России

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа заявил, что США должны ужесточить санкции против России. По словам Зеленского, такие шаги должны быть направлены не только на поддержку Украины. Он считает, что ужесточение санкций также станет проявлением уважения к американцам.

Об этом он сказал в интервью CBC News, передает Новини.LIVE.

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Зеленский заявил о необходимости более жестких санкций

"Я считаю, что они должны это сделать. Прежде всего не ради нас, а из уважения к тем американцам, которые поддерживали Украину и демократию с самого начала вторжения", — заявил президент.

В то же время Зеленский отметил, что Украина продолжает диалог с Соединенными Штатами, а американская сторона уже принимает различные меры. Однако, по его мнению, санкции против России должны быть более жесткими.

"Но что касается санкций — я считаю, что они должны быть более жесткими. Нужно уничтожить любые возможности России", — подчеркнул глава государства.

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Зеленский также заявил, что США могут перекрыть для России значительное количество путей, если у них будет соответствующее желание. По его словам, Соединенные Штаты являются примером демократии и великой державой, которая может служить примером для всего мира.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости прекращения войны России против Украины и призвал к шагам по деэскалации. По его словам, Киев уже подготовил дипломатические предложения по прекращению войны, гарантиям безопасности и недопущению новых российских вторжений.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным ради приближения мира. По его словам, такая встреча не будет для него приятной, однако он готов на неё ради достижения мира.