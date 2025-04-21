Зеленський закликав Росію до реального припинення вогню
Після великодніх свят Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти із важливою заявою про ситуацію на фронті та головну перешкоду до миру. За його словами, саме Росія є призвідником нинішньої війни, і лише з Москви може прозвучати справжній наказ про припинення вогню.
Про це український лідер повідомив під час вечірнього звернення у понеділок, 21 квітня.
Зеленський закликав до припинення ударів
Президент зауважив, що під час Великодня в Україні не лунали повітряні тривоги, а на деяких ділянках фронту навіть спостерігалося тимчасове затишшя. Це, на його думку, доводить: зменшення бойових дій можливе, коли Росія ухвалює відповідні рішення.
"Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити", — сказав він.
За словами Зеленського, найбільш очевидний і надійний крок до миру — це припинення ударів ракетами та дронами. Саме це може гарантувати безпеку цивільної інфраструктури. Припинення вогню має стати першим етапом на шляху до тривалого й справжнього миру.
Президент також повідомив, що українські представники на зустрічах у Парижі та Лондоні цього тижня зосередяться насамперед на питанні безумовного припинення вогню.
"Мир приходить у тиші", — підсумував український лідер.
Раніше Зеленський оголосив про початок переговорів про мир в Україні у новому форматі — вони пройдуть вже 23 квітня.
Також стало відомо, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією.
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