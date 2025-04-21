Зеленський закликав Росію до реального припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Після великодніх свят Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти із важливою заявою про ситуацію на фронті та головну перешкоду до миру. За його словами, саме Росія є призвідником нинішньої війни, і лише з Москви може прозвучати справжній наказ про припинення вогню.

Про це український лідер повідомив під час вечірнього звернення у понеділок, 21 квітня.

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Президент зауважив, що під час Великодня в Україні не лунали повітряні тривоги, а на деяких ділянках фронту навіть спостерігалося тимчасове затишшя. Це, на його думку, доводить: зменшення бойових дій можливе, коли Росія ухвалює відповідні рішення.

"Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити", — сказав він.

За словами Зеленського, найбільш очевидний і надійний крок до миру — це припинення ударів ракетами та дронами. Саме це може гарантувати безпеку цивільної інфраструктури. Припинення вогню має стати першим етапом на шляху до тривалого й справжнього миру.

Президент також повідомив, що українські представники на зустрічах у Парижі та Лондоні цього тижня зосередяться насамперед на питанні безумовного припинення вогню.

"Мир приходить у тиші", — підсумував український лідер.

Раніше Зеленський оголосив про початок переговорів про мир в Україні у новому форматі — вони пройдуть вже 23 квітня.

Також стало відомо, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією.