Зеленский призвал Россию к реальному прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

После пасхальных праздников Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу с важным заявлением о ситуации на фронте и главном препятствии к миру. По его словам, именно Россия является зачинщиком нынешней войны, и только из Москвы может прозвучать настоящий приказ о прекращении огня.

Об этом украинский лидер сообщил во время вечернего обращения в понедельник, 21 апреля.

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Президент отметил, что во время Пасхи в Украине не раздавались воздушные тревоги, а на некоторых участках фронта даже наблюдалось временное затишье. Это, по его мнению, доказывает: уменьшение боевых действий возможно, когда Россия принимает соответствующие решения.

"Тем не менее, Украина сохраняет свое предложение не наносить удары как минимум по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить", — сказал он.

По словам Зеленского, наиболее очевидный и надежный шаг к миру — это прекращение ударов ракетами и дронами. Именно это может гарантировать безопасность гражданской инфраструктуры. Прекращение огня должно стать первым этапом на пути к длительному и настоящему миру.

Президент также сообщил, что украинские представители на встречах в Париже и Лондоне на этой неделе сосредоточатся прежде всего на вопросе безусловного прекращения огня.

"Мир приходит в тишине", — подытожил украинский лидер.

Ранее Зеленский объявил о начале переговоров о мире в Украине в новом формате - они пройдут уже 23 апреля.

Также стало известно, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.