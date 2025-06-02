Росія готує щось влітку у Білорусі, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на загрози з боку Росії, зокрема на можливі плани Москви на літо в Білорусі. Він наголосив, що якщо Росія готує атаки з території Білорусі, Україні необхідно об’єднати зусилля і збільшити свої сили для протидії таким загрозам.

Про це український лідер заявив у Вільнюсі на саміті країн Бухарестської дев'ятки та Нордичних країн у понеділок, 2 червня.

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Під час саміту у Вільнюсі Зеленський підкреслив, що Росія має відчути ціну своїх втрат — саме це може змусити Кремль піти на дипломатичні кроки.

Президент зазначив, що Україна зараз має сильніші тактичні рішення у протистоянні з РФ, і прикладом цього стала нещодавня операція "Павутина", яка підтвердила ефективність українських дій.

Також він наголосив, що Європа та США мають кращу зброю, ніж Росія, що є ключовим фактором у боротьбі з агресором.

"Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись. Тому виробництво зброї важливе. Україна може покрити 40% потреб зброї, але потрібне стабільне фінансування", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що під час цього ж саміту Володимир Зеленський висловив скептицизм щодо прагнення Російської Федерації вести змістовний діалог, зокрема у контексті майбутніх переговорів у Стамбулі.

До цього Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з успішним обранням на посаду президента Польщі. Глава української держави висловив сподівання на плідну та конструктивну співпрацю з новообраним польським лідером у майбутньому.